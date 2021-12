Coronavirus: le régulateur européen autorise le vaccin de Novavax

Le vaccin de la firme américaine devient ainsi « le cinquième vaccin recommandé dans l’UE pour prévenir le covid-19 chez les plus de 18 ans », a souligné l’EMA dans un communiqué.

Le vaccin Nuvaxovid de la firme américaine devient ainsi « le cinquième vaccin recommandé dans l’UE pour prévenir le covid-19 » chez les plus de 18 ans, a souligné l’EMA dans un communiqué.

L’Agenceeuropéenne des médicaments (EMA) a donné son feu vert lundi au vaccin anti-covid de Novavax, utilisant une technologie plus classique que celles employées pour les vaccins déjà autorisés, ce qui pourrait réduire le scepticisme parmi les non-vaccinés.

Nuvaxovid est un vaccin dit « sous-unitaire », à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus. La technologie est similaire à celle utilisée dans les vaccins contre l’hépatite B et la coqueluche, vieux de plusieurs décennies, qui sont largement utilisés dans le monde. Pour le PDG de l’entreprise, Stanley C. Erck, le vaccin « pourrait aider à surmonter les principaux obstacles à la vaccination mondiale, notamment les défis de la distribution mondiale et l’hésitation à la vaccination ».

Nuvaxovid est administré en deux injections, généralement dans le muscle de la partie supérieure du bras, à 3 semaines d’intervalle. Les effets indésirables observés avec le sérum dans les études étaient généralement légers ou modérés, et ont disparu quelques jours après la vaccination.