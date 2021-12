La moitié des compensations pour les auteurs risquent de retourner à l'État (Sabam)

En juillet dernier, le gouvernement fédéral avait octroyé 16 millions d'euros pour compenser les pertes subies (évaluées par la Sabam à 60 millions d'euros) par les auteurs en 2020 et 2021. Jusqu'à présent, seul 20% des membres de la Sabam se sont vus accorder une compensation pour un montant total de 8.7 millions d'euros, soit 54.4%.

Cette situation s'explique par des restrictions légales, qui privent près de 14.000 auteurs d'une compensation. Parmi les auteurs exclus, ceux qui ont droit à moins de 150 euros par an, les auteurs belges résidant à l'étranger ou encore ceux gagnant plus de 10.000 euros par an.