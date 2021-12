Coronavirus: la vaccination des enfants de 5 à 11 ans sera lancée en janvier

Sans surprise, les ministres de la Santé ont approuvé ce lundi la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans, et cela après avoir reçu les avis favorables du Conseil supérieur de la Santé et du Comité de bioéthique. Une vaccination qui se fera uniquement sur base volontaire, avec l’accord parental, comme cela avait été instauré pour les adolescents. Les enfants ne seront pas soumis au pass sanitaire pour éviter toute discrimination entre vaccinés et non-vaccinés, la décision ne relevant pas de leur choix.