Egypte: 4 et 5 ans de prison pour des militants pour la liberté

Le verdict est tombé en début d’après-midi ce 20 décembre au Caire : la Cour d’urgence de la sûreté de l’Etat condamne l’activiste Alaa Abdel Fattah à cinq ans de prison, l’avocat Mohamed el-Bakr et le blogueur Mohamed Ibrahim dit « Oxygen » à 4 ans. Aucun appel n’est possible devant cette juridiction d’exception. Une énième condamnation dans un énième procès : le régime du président Abdel Fattah al-Sissi a encore frappé et il reste conforme à l’image implacable qu’il entend donner de lui.