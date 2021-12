Ninho: le rap, sa petite entreprise

C’est un peu la surprise de la fin d’année. Sans en être totalement une. Dans le match qui se joue entre Orelsan et Angèle, depuis la sortie de leur album respectif, s’est invité un troisième larron. Le jour de la sortie de Nonante-Cinq de la chanteuse, celui-ci s’est même permis de lui brûler la politesse sur les plateformes de streaming, en installant les 15 titres de Jefe aux 15 premiers rangs des titres les plus écoutés sur Spotify en France. Lui, Ninho, le roi des charts en France. Aussi invisible sur les plateaux télé et sur les grosses radios qu’Angèle et Orelsan y sont omniprésents, en pleine tournée promotionnelle.