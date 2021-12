Carte blanche sur tableau noir

Ce 14 décembre, c’est la réunion mensuelle des directions du fondamental. Les 12 chefs d’établissement se rencontrent, virtuellement, sous la houlette experte et bienveillante de l’administratrice référente et de la coordinatrice. Un enrichissant moment de partage d’expériences et d’intervision. Un des moteurs de la dynamique de ce projet de Fédération de l’Olivier.

Aujourd’hui, imperceptible changement : les sourires d’accueil sont plus timides que d’habitude. Rien que des petits bonjours. La période est difficile, cela se sent. A l’ordre du jour : que faire lors de la dernière semaine du trimestre en l’absence des élèves ? Les sourires se figent tout à fait. Même parfois, des larmes au bord des yeux. C’est que l’ambiance est électrique dans beaucoup d’écoles : certaines équipes au bord de l’épuisement manifestent, parfois bruyamment, contre toute forme d’activité. Comment trouver les ressources pour les motiver, quand soi-même on a déjà puisé dans ses dernières énergies pour arriver au bout ? Le seul constat lucide : on fera comme on peut. Un peu plus ou un peu moins, selon les particularités des situations. L’administratrice ne peut que constater l’impossibilité d’avancer plus.