L’innovation et les données au cœur de la stratégie 2027 de la RTBF

Accélérer la transformation de la RTBF pour qu’elle puisse continuer à accomplir ses missions de service public dans une société de plus en plus numérisée et mondialisée. C’est l’objectif du nouveau plan stratégique à l’horizon 2027 qui a été adopté par son conseil d’administration vendredi dernier et que nous avons pu nous procurer. Il est le fruit d’une réflexion interne qui a débuté au mois de mars. Il prend le relais du plan « Vision 2022 », adopté en 2016, qui a entraîné une modification profonde de la structure de la RTBF, en mettant en place une organisation non plus articulée autour des médias mais des publics (nous, affinitaires, jeunes adultes, nouvelle génération).