Malgré une hausse des prix, la Wallonie reste la région la moins chère pour l'immobilier

Au troisième trimestre de 2021, le prix médian belge pour une maison de type fermé ou demi-fermé s'élevait à 245.000 euros et celui d'une maison de type ouvert était de 350.000 euros, contre respectivement 481.000 euros et 1.100.000 euros en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que 274.000 euros et 380.000 euros en Flandre.

En un an, le prix médian des maisons de type fermé ou demi-fermé a augmenté de 9% et celui des maisons de type ouvert a progressé de 11,6% en Wallonie, contre 9,6% et 10,9% en Flandre, ainsi que 10,3% et 9,8% à Bruxelles.