Prix de l'énergie - L'énergéticien Mega propose de reprendre les contrats de Watz, en difficulté financière

Watz assure ne pas être en faillite, mais explique avoir déposé auprès de la justice une demande de protection temporaire en raison des circonstances du marché. La société a connu des difficultés en raison de l'énorme augmentation des prix de l'énergie et du nombre de ménages qui ont droit au tarif social. "Le client peut profiter d'un tarif plus abordable, mais nous devons avancer la différence entre ce tarif social et le prix du marché. Cela représente plusieurs millions que nous ne récupérerons pas auprès du gouvernement avant novembre 2022", explique Gert Haubrechts, propriétaire et directeur général de Watz.

Les 20.000 clients de Watz ne sont pas privés de gaz et/ou d'électricité. L'opérateur de réseau Fluvius devient automatiquement leur fournisseur de dernier ressort à partir de mardi, et ce pour une durée maximale de soixante jours. Pendant cette période, les clients doivent conclure un nouveau contrat avec un fournisseur commercial d'électricité ou de gaz.