Le calendrier de la Pro League ne sera finalement pas chamboulé: deux rencontres du Racing Genk ont été déplacées

Eleven et les autorités communales peuvent respirer. Le calendrier de janvier et février 2022 en Division 1A ne sera pas chamboulé comme craint initialement dimanche soir. Après avoir campé sur leurs positions amenant à un recours devant la CBAS (Genk estimait ne pas avoir été bien averti de l’agencement du calendrier par rapport aux fenêtres internationales hors-Europe ; le management du calendrier n’en avait pas tenu compte parce qu’il fallait caser beaucoup de journées de championnat et que la Belgique n’est pas trop impactée par les matches en Asie, en Amérique du Sud et Centrale à l’inverse d’autres championnats), toutes les parties ont trouvé un compromis, facilité par la démission de Peter Croonen de la présidence de la Pro League qui évacuait toute suspicion de conflit d’intérêts. Puisque le Racing jouera sans beaucoup d’internationaux à partir du 25 janvier 2022 et que la CBAS avait sommé la Pro League de trouver une solution, deux clubs ont accepté dans l’intérêt du football belge de déplacer leur rencontre. Genk recevra Malines le 19 janvier au lieu du 26 janvier, le déplacement à OH Louvain prévu le 29 janvier doit encore être reprogrammé. Genk voulait aussi obtenir le report des matches contre le Beerschot (16/01), à l’Union (22/01) et contre Zulte Waregem (05/02) mais cela n’a pas été accordé.