Benjamin Maréchal quitte la RTBF

Le journaliste et animateur d’« On n’est pas des pigeons » rejoint la rédaction de Sudinfo, après 20 années à la RTBF.

Ma priorité a toujours été de raconter des histoires ». A quelques jours de Noël, Benjamin Maréchal a choisi de quitter le paquebot Reyers pour rejoindre un autre équipage, celui de Sudinfo, en début d’année prochaine, après 20 ans de carrière à la RTBF, ont annoncé conjointement l’entreprise et le journaliste ce lundi. On le retrouvera encore à la rentrée, le 10 janvier, à la barre de l’émission On n’est pas des pigeons sur Vivacité et sur La Une, avant son départ officiel, dans plusieurs semaines.