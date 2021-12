Paul Dujardin nommé pour préparer le redéploiement du Cinquantenaire

Paul Dujardin, ex-directeur de Bozar, rejoindra dès le 1er janvier les Musées royaux d’Art et d’Histoire pour « appuyer la réflexion sur le redéploiement des musées du Cinquantenaire. »

Sans surprise, il a été choisi au terme de la procédure de recrutement d’un « chargé de mission » pour alimenter les réflexions stratégiques avec pour horizon l’année 2030 où Bruxelles célébrera le bicentenaire de la Belgique. Avant même son départ officiel de Bozar, un tel poste lui semblait promis. Plusieurs hauts responsables avaient en effet avancé que ce licencié en histoire de l’art et archéologie et en sciences du management, ayant exercé des fonctions de direction à Ars Musica, à la Société Philharmonique et à Bozar de 2002 à 2021, était la personne idéale pour aider à finaliser les principales orientations stratégiques et opérationnelles d’un projet de revalidation de l’ensemble du plateau du Cinquantenaire.