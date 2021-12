Jordi Condom veut une réaction à Seraing

Tous les feux étaient au vert, début de ce mois de décembre. Seraing sortait d’un bon partage face à Gand suivi de deux succès (à OHL et face à Saint-Trond) et d’une belle réplique contre Anderlecht en Coupe de Belgique, même si l’élimination fut au rendez-vous, aux tirs au but. Ce dernier mois de l’année civile devait confirmer cette bonne tenue mais les Sérésiens sont considérablement rentrés dans le rang au fil des semaines. Défaite honorable au Club de Bruges, déroute contre Anderlecht… On s’attendait à une réaction au Cercle mais l’équipe est passée à côté de son sujet par manque d’orgueil, de volonté. Vendredi, face à Courtrai, la défaite fut à nouveau au rendez-vous, faute de créativité, d’imagination offensive et d’erreurs individuelles fatales. « L’histoire s’est une nouvelle fois répétée », souffle Jordi Condom. « Une mauvaise relance et nous le payons cash. Cela peut passer dans des divisions inférieures, pas en D1A. »