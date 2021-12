Cian Uijtdebroeks: «Même si je termine dernier de toutes les courses, il n’y a pas de problème»

À même pas 19 ans et sans passer par la catégorie espoirs, le talentueux Cian Uijtdebroeks sera pro chez Bora, le 1er janvier. Le Hannutois y a signé pour trois saisons. De quoi lui permettre de continuer son évolution sans trop brusquer les étapes.

Retour d’Allemagne pour le jovial Cian Uijtdebroeks, qui y a passé toute une batterie de tests avec sa nouvelle formation, la puissante Bora-Hansgrohe. « Je ne vais pas beaucoup être à la maison », sourit le Belge, modèle de bilinguisme, qui découvre le monde pro à même pas dix-neuf ans. L’année des nouveautés pour celui qui vient de débuter des études de psycho à l’ULB et qui débarque « chez les grands » auréolé d’un flatteur palmarès. Vice-champion d’Europe chrono, le coureur d’Abolens, sept victoires et des démonstrations cette saison, trépigne même s’il entend calmer les ardeurs liées à la sempiternelle comparaison avec un certain Remco.

Cian, vous allez officiellement passer chez les pros ce 1er janvier. Et sans la transition des espoirs. Alors, prêt pour le grand saut ?