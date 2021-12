Planter un verger conservatoire pour 100 ans

Ni le froid ni le brouillard ne les ont dissuadés de rejoindre le terrain communal à côté du cimetière de Quevaucamps. Ils avaient été invités par le Parc naturel des plaines de l’Escaut (PNPE) et par le groupe « plantations » de Beloeil en Transition à prendre part à la plantation participative d’un verger conservatoire. Equipés de bottes, gants, vêtements chauds et bêches, une trentaine de citoyens, dont quelques nouveaux habitants de Beloeil. Michel qui s’est installé à Stambruges et est intéressé par tout ce qui touche à l’environnement et à la participation citoyenne. Florence et David, des candidats guides-nature qui ont acheté une maison avec un terrain de 40 ares, à Ellignies-Sainte-Anne, sur lequel ils veulent planter un verger. Mais aussi Paule-Ma, Cécile et Stéphane, du Potager collectif de Quevaucamps, ou encore Toni, venu de Tournai avec ses deux enfants, qui ont laissé tomber leurs jeux vidéo pour mettre la main à la terre.