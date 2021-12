Rafael Nadal: un covid qui tombe mal…

Ce n’est jamais une bonne nouvelle, un test PCR positif, et dans le cas de Rafael Nadal, retombé au 6e rang mondial, on peut dire que ça tombe à un très mauvais moment. L’Espagnol de 35 ans, absent des courts depuis le mois d’août en raison d’une opération au pied gauche, espérait pouvoir profiter de cette dernière quinzaine pour se préparer au mieux à la saison 2022. Et donc à la tournée australienne à laquelle il devait participer, dès le 4 janvier, via le tournoi ATP 250 de Melbourne, mais il va devoir revoir ses plans. « Je passe des moments désagréables, mais je suis confiant que cela va aller mieux petit à petit », a écrit le Majorquin. « Aujourd’hui, je suis confiné à la maison et j’ai prévenu toutes les personnes qui ont été en contact avec moi », ajoutant que la suite de son calendrier sportif dépendra évidemment de l’évolution de la maladie.