Henkinet défendra le but du Standard à Gand: «Aucune pression particulière»

C’est Laurent Henkinet qui défendra le but du Standard mercredi à Gand, en quart de finale de la Coupe de Belgique, comme il l’avait (très bien) fait lors des deux tours précédents face à Mouscron et au Beerschot, sans concéder le moindre but.

Jamais deux sans trois. Après avoir défendu les filets du Standard lors de deux tours précédents, à Mouscron et contre le Beerschot, Laurent Henkinet prendra à nouveau le relais d’Arnaud Bodart mercredi soir à Gand, en quart de finale de la Coupe de Belgique. « On n’a pas fixé de règles spécifiques et jamais acté que le deuxième gardien jouerait la Coupe de Belgique », indique le joueur liégeois de 30 ans, qui a appris lundi de la bouche de Jean-François Gillet, son ancien équipier devenu préparateur des gardiens, qu’il serait titulaire à la Ghelamco Arena. Henkinet s’érigera-t-il en porte-bonheur du Standard, lui qui depuis son retour en bord de Meuse à l’été 2020, avait été décisif lors des deux huitièmes de Coupe disputés avec les Rouches, à Courtrai la saison dernière, lors de la séance des tirs au but, et face au Beerschot le 2 décembre dernier, avant que Muleka ne délivre les siens au début de la première prolongation ?