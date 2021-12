Bientôt un nouvel hôpital en Brabant wallon

En 2019, dans un souci de rationalisation de l’offre de soins, Maggie De Block (Open VLD), alors ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, voulait contraindre les hôpitaux à collaborer en réseaux sur la base d’une proximité géographique. Huit réseaux se sont formés en Wallonie, quatre en Hainaut. Helora, constitué le 29 juin dernier par la réunion du Pôle hospitalier Jolimont, du CHU Ambroise Paré et du CHU Tivoli, entend être « plus qu’un réseau hospitalier ». « C’est le seul réseau qui a entamé un processus de fusion, précise Stéphan Mercier, directeur général de la jeune structure. La fusion juridique ne sera effective qu’au premier janvier 2023, mais la gestion du groupe sera mise en place au premier janvier 2022. Pour l’instant, la loi n’oblige pas les réseaux à fusionner les institutions hospitalières, mais nous pensons que ça va être la trajectoire pour tout le monde. Notre décision de former un groupe est notamment liée à la problématique des infrastructures.