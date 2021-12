Sarah Schlitz après les insultes racistes envers Vincent Kompany: «Il ne suffit pas de condamner, il faut agir»

Au lendemain des incidents survenu lors de la rencontre entre le Club de Bruges et Anderlecht, la secrétaire d’Etat fédérale à l’Egalité des chances a affirmé vouloir agir et mettre un terme à ces actes.

Après le partage entre le Club de Bruges et Anderlecht ce dimanche, Vincent Kompany a confirmé au micro d’Eleven Sports qu’il avait été victime d’insultes racistes de la part des supporters brugeois tout comme son staff et ses joueurs. De nombreuses réactions se sont ensuite enchaînées.

Sarah Schlitz a également appelé à agir. « Pourquoi le match n’a-t-il pas été arrêté plus tôt ? Pourquoi les gradins des supporters proférant des insultes racistes n’ont-ils pas été vidés ? Les auteurs d’hier seront-ils identifiés et sanctionnés sur la base de témoignages et d’images ? Si le racisme n’a effectivement pas sa place dans les stades, une interdiction (à vie) peut-elle être négociable ? Quelles sanctions seront imposées aux clubs qui permettent à leurs supporters de se comporter de la sorte ? »

Enfin, elle a exprimé sa détermination à apporter des réponses et à contribuer à améliorer la situation. « La ProLeague et moi-même allons affiner les modalités de notre future coopération cette semaine. Je tiens à remercier les nombreux joueurs et acteurs sociaux qui ont condamné ces actes racistes ces dernières heures. Vous avez rappelé à juste titre que le racisme ne peut plus s’exprimer en toute impunité. Il y a désormais un élan. Espérons qu’après les mots, les actions du secteur concerné suivront ».