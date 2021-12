Aedifica entre sur le marché espagnol

Dans une première phase, jusqu'à cinq projets de développement doivent être lancés au cours de l'année 2022. Ces projets seront situés dans les régions de Madrid, de Castille et León et d'Andalousie

"Aedifica investira dans de nouveaux établissements de soins pour personnes âgées, qui seront développés et exploités par Neurocare Home", explique Stefaan Gielens, CEO d'Aedifica. "Grâce à ce partenariat, nous ajoutons un huitième pays à notre portefeuille, assurant ainsi une plus grande diversification. L'Espagne offre une opportunité d'investissement attrayante pour Aedifica, car le marché des soins est encore relativement fragmenté et le vieillissement de la population ainsi que le manque de logements adéquats pour les personnes âgées entraîneront une demande croissante d'immobilier de santé de haute qualité."