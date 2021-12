Eradiquer le coronavirus: «Nous en sommes très très très loin», selon le professeur Nathan Clumeck

Le professeur émérite en maladies infectieuses à l’ULB et au CHU Saint-Pierre rappelle que seuls deux virus ont été éradiqués dans l’histoire : la variole et la polio. « Certaines conditions sont nécessaires pour éradiquer un virus », explique-t-il. « L’une des conditions est l’absence de réservoir animal », c’est-à-dire de voir des animaux porteurs du virus. « Et ce n’est pas le cas pour le Sars-CoV-2 », déplore Nathan Clumeck.

Le coronavirus a toujours une nouvelle surprise à nous proposer. La nouvelle s’appelle omicron et elle amène son lot d’incertitudes. La perspective d’éradiquer le virus s’éloigne un peu plus. Le professeur Nathan Clumeck, à l’occasion d’une conférence de presse, a fait part de son pessimisme.

L’espoir réside dans le traitement

« Il faut également un virus qui ne mute pas et qui soit sensible au vaccin. » Or, l’année 2021 a montré que des variants du coronavirus émergent régulièrement, comme le delta ou l’omicron. « La condition la plus importante est un consensus international pour le financement de la vaccination dans chaque pays », continue le professeur. « Et nous en sommes loin, très très loin. »