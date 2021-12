Analyse | Parti pris

Sophie Wilmès, personnalité politique préférée des Wallons et Bruxellois selon notre Grand Baromètre, reste fidèle à elle-même quand il s’agit du covid, variant omicron compris, et de la gestion de cette interminable pandémie. Elle a été Première ministre, elle en garde un peu la posture. Alors, n’attendez pas qu’elle polémique à la veille d’un nouveau Codeco censé être consensuel.

Quand on évoque la sortie (ou non) du nucléaire par contre, ou la dernière polémique qui a abîmé le MR, la vice-Première fédérale et ministre des Affaires étrangères prend parti. Au côté de son président, Georges-Louis Bouchez.

Comme lui, elle affirme que le plan A de fermeture pure et simple des réacteurs nucléaires en 2025 n’est « pas faisable » car « assorti de trop d’incertitudes ». Pour elle comme pour le MR, il faut prolonger deux réacteurs nucléaires. Voire poursuivre l’aventure à l’avenir – elle ne répond pas clairement à la question concernant les centrales nouvelle génération.