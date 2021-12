Immobilier: une envolée des prix de 10% depuis le covid

Voici un petit nouveau dans la famille des indicateurs de prix immobiliers disponibles chez nous. Il vient d’un acteur, lui, bien connu, puisqu’il s’agit d’Immoweb, le principal site d’annonces en ligne du royaume, qui a décidé de mixer chaque trimestre son immense base de données pour livrer sa vue d’ensemble du paysage immobilier belge. Originalité, c’est en mètre carré que les prix sont donnés. Une référence que l’on trouve plutôt chez nos voisins français, plus rarement chez nous. « C’est vrai qu’en Belgique, on parle plutôt du prix d’une maison ou d’un appartement. Mais nous avons retourné la question dans tous les sens, finalement, nous pensons que le prix au mètre carré est ce qu’il y a de plus comparable », assure Piet Derriks, à la tête du portail immobilier depuis un peu plus de six mois maintenant. Premier verdict : en Belgique, le prix moyen d’une habitation s’élève à 2.164 euros/m². A Bruxelles, il faut débourser 3.242 euros/m², soit deux fois plus que les 1.627 euros/m² en Wallonie.