Comité de concertation: le ministre Gilkinet (Ecolo) demande la gratuité des autotests

A en croire les experts, l’autotest est l’accessoire indispensable à avoir à la maison si l’on souhaite passer de bonnes fêtes de fin d’année. Disponible en pharmacie et dans les supermarchés, il permet de détecter en un quart d’heure si l’on est positif au coronavirus. Une nouvelle manière de trier ses invités pour éviter le risque d’avoir un super-contaminateur autour de la table.

Le Belge semble avoir adopté le comportement puisqu’après un démarrage poussif au printemps, l’autotest s’écoule comme des petits pains, depuis le début de l’automne. Problème : il coûte entre 5 et 10 euros l’unité. Il est possible d’en trouver à un meilleur prix en ligne où en achetant une boîte de plusieurs autotests. Cela rest toutefois (encore) un budget à ajouter aux masques et aux petits fours.