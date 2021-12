Coronavirus: Elizabeth II annule son traditionnel Noël à Sandringham

Lundi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti qu’il « n’hésiterait pas à prendre des mesures » plus restrictives pour endiguer la propagation du variant omicron, sans pour autant procéder au tour de vis réclamé par certains.

Face à la flambée du variant omicron au Royaume-Uni, qui a enregistré lundi 91.743 nouveaux cas de covid-19 en 24 heures, des Britanniques s’inquiètent et annulent leurs sorties pour préserver leur Noël en famille, mais d’autres se disent hostiles à de dures restrictions.

La monarque, à laquelle ses médecins ont conseillé en octobre de se reposer après une nuit passée à l’hôpital, et les membres rapprochés de la famille royale passent traditionnellement Noël à Sandringham, où ils se rendent à l’église le jour de Noël.

« Des membres de la famille (royale) viendront à Windsor pendant la période de Noël », assure cette même source anonyme, selon qui « les précautions raisonnables et toutes les directives appropriées seront suivies ».

Selon les autorités, au moins quatorze personnes contaminées par le variant omicron du covid-19 sont pour l’instant mortes et 129 sont hospitalisées au Royaume-Uni, l’un des pays déjà parmi les plus touchés par la pandémie en Europe avec plus de 147.000 morts (+44).