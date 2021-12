Joe Manchin, bourreau de la législation Biden

Un élu démocrate isolé a sonné le glas de l’ambitieux programme « Build Back Better », auquel tenait le président Joe Biden. Son opposition obstinée au Sénat expose la fragilité des institutions américaines et met en péril les grands chantiers du gouvernement démocrate, incapable de matérialiser les promesses de campagne.

Joe Biden n’avait rien négligé pour vaincre les dernières réticences du rugueux sénateur Joe Manchin. L’élu démocrate centriste de Virginie occidentale bloquait depuis des mois l’adoption de l’ambitieuse législation intitulée « Build Back Better » (reconstruire en mieux) et censée mêler infrastructures, programmes sociaux, énergies renouvelables. Le Sénat étant divisé à parts égales entre 50 sièges démocrates et 50 sièges républicains, il fallait pour faire passer le « BBB » assurer le plein de voix à gauche, la vice-présidente Kamala Harris disposant d’une voix additionnelle pour faire adopter toute proposition de loi par la plus infime des minorités.