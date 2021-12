La Pro League face à l’après-Croonen

Le grand chambardement du calendrier, redouté suite au recours abouti de Genk devant la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS) n’a pas eu lieu. Face à la perspective de déplacer des blocs de matches, le bon sens a prévalu. Réunie lundi après-midi en vidéo-conférence, l’Assemblée Générale de la Pro League a tout simplement avalisé le report de deux matches du Racing Genk, confronté à l’absence d’une dizaine d’internationaux à partir du 25 janvier jusque début février. Le club limbourgeois aurait aimé également remettre ses matches contre le Beerschot (16/01), à l’Union SG (22/01) et contre Zulte Waregem (05/02) mais il devra se contenter des plus problématiques : la réception de Malines initialement prévue le 26 janvier et avancée au 19, le déplacement à OHL programmé le 29 janvier et dont la nouvelle date sera déterminée le 10 janvier prochain.