Petkevicius lance le mercato des Zèbres, Nicholson vers le Spartak Moscou?

Âgé de 21 ans, Nauris Petkevicius – qui a paraphé un contrat de deux ans, plus deux autres en option – portait cette saison les couleurs du club lituanien de Hegelmann, où il était arrivé en provenance de Lille et pour qui il a planté 16 roses et délivré six assists en 33 matches de D1. Il a ainsi longtemps occupé la première place du classement des buteurs mais a été dépassé en fin de saison par le Français Hugo Vidémont, connu chez nous pour avoir porté la vareuse de Tubize en D1B.

Nicholson sur le départ ?

Chez les Zèbres, l’international espoir lituanien (6 matches, un but) viendra renforcer un compartiment offensif au sein duquel la concurrence n’était, jusqu’ici, pas suffisamment importante, Bedia et Fall ne rentrant plus dans les plans du staff. C’est essentiellement ce secteur qui sera concerné par la fenêtre de transferts qui s’ouvrira officiellement le 1er janvier, d’autant plus qu’un départ de Nicholson n’est pas à exclure. Des médias russes font en effet état d’un intérêt très concret du Spartak Moscou pour l’attaquant jamaïcain, le club ayant même « teasé » un futur transfert sur son compte Twitter avec un post comprenant une musique de… reggae.

En attendant que tout cela se décante, les Zèbres se concentrent sur la rencontre de lundi contre OHL pour laquelle leur nouveau renfort ne sera évidemment pas qualifié. Enfin, ce mardi, on devrait en savoir plus sur la blessure aux ischios de Bessile. Les résultats de son IRM devraient être connus ce jour mais le joueur et le staff affichaient un certain optimisme au moment de quitter le Kerhweg dimanche.