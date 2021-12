La race dans laquelle on t’a rangé fait que tu as toujours le vent de face et les chiens sur les talons. (…) La lutte, c’est vraiment tout ce que j’ai à te proposer car c’est la seule part du monde que tu peux contrôler. » Ces mots de l’écrivain américain Ta-Nehisi Coates sont adressés à son fils de 15 ans, noir comme lui.

Ce dimanche, au stade Jan Breydel, c’est Vincent Kompany qui avait le vent de face et les chiens sur les talons, traité de « singe noir » par des supporters du FC Bruges qui se sont crus à nouveau tout permis dans l’anonymat de la foule. Ce week-end dans Le Soir, le belge Bashir Abdi, médaillé de bronze olympique du marathon évoquait sa fille : « Elle a hélas la même couleur de peau que moi ». Hélas ? « C’est la société qui veut ça, votre couleur de peau détermine si vous êtes accepté ou pas. »