Fermer les centrales? La Vivaldi cherche l’ouverture

La ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten, tient la ligne : on sort en 2025. Les libéraux sont ailleurs : le plan A est « mort », il faudra prolonger des centrales, comme l’explique une étude de l’Université d’Anvers. Gare à la crise politique, le gouvernement Vivaldi cherche une issue.

Un nouveau comité ministériel restreint, ou kern, agité, s’est réuni lundi soir pour tenter de répondre à la question : sortir du nucléaire, oui ou non ?, et dans quelles conditions ? Pour rappel : une loi de 2003 dit qu’il faudra désactiver nos réacteurs en 2025 ; l’accord de majorité Vivaldi de 2019 confirme, moyennant des garanties en termes d’approvisionnement en électricité et de prix de l’énergie ; le gouvernement De Croo doit préparer l’exit stratégique, il est temps. Oui, mais…