Christie Morreale sur le variant omicron: «Il va y avoir un pic quasi vertical»

Une vaccination obligatoire pour les enfants ?

Ce sera sur base volontaire, donc pas obligatoire, et les deux parents devront donner leur autorisation. Il n’y aura pas de Covid Safe Ticket pour ces enfants, et elle promet qu’il « n’y aura pas d’incitant à se faire vacciner pour les moins de 12 ans. pas d’obligation vaccinale pour les enfants ou de CST. » C’est un engagement que les ministres ont pris.

Une vaccination obligatoire pour les adultes ?

La ministre l’affirme, il y aura un débat sur l’obligation vaccinale en janvier à la Chambre. « Début janvier, une fois que nous auront toutes les informations juridiques et éthiques. » Selon elle, il faut augmenter la couverture maximale le plus possible. « Deux doses de vaccin face au variant omicron ce n’est pas suffisant. Sans une troisième dose, l’efficacité du vaccin est réduite de 30 %. » Elle ajoute, que les infections au variant ont doublé en deux jours. « Il risque d’y avoir un pic quasi vertical avec le variant. »

Pour pouvoir garder son Covid Safe Ticket, faudra-t-il être vacciné de la troisième dose ? « Oui, c’est sur la table. Mais en Belgique, on ne veut pas qu’il y ait de discrimination. » Ce ne sera donc pas pour tout de suite mais plutôt dans deux ou trois mois, lorsque toute la population aura eu l’invitation ou la possibilité d’aller se faire vacciner.