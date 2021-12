Fin de la grève chez Brussels Airlines

Le personnel et les syndicats ont fait grève durant 24 heures pour réclamer plus de respect de la part du management pour la charge de travail, le bien-être du personnel et le respect des conventions collectives de travail. Cette grève est terminée depuis mardi à 5 heures du matin.

Lundi, la moitié des 116 vols prévus ont été supprimés impactant 3.500 travailleurs.