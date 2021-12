Coronavirus: suite au confinement aux Pays-Bas, les Néerlandais débarquent à Liège

« Un juste retour de choses », estiment plusieurs commerçants liégeois. A l’époque, les fermetures des magasins et restaurants avaient eu lieu en Belgique, et ce sont les Belges qui envahissaient la Hollande pour consommer.

Noël, c’est déjà ce week-end. Les Pays-Bas viennent d’annoncer un confinement strict, avec une fermeture des magasins non-essentiels et de l’horeca. Peu pratique pour faire ses dernières courses de Noël. Alors, à Liège et Visé, les Néerlandais débarquent désormais pour consommer. C’est un « juste retour des choses », selon de nombreux commerçants liégeois, interrogés par Sudinfo . Lors de fermetures de magasins et de restaurants en Belgique, beaucoup de Belges avaient franchi la frontière.