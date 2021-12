Frank Vandenbroucke veut limiter le Covid Safe Ticket aux personnes vaccinées

Le passe sanitaire « Covid Safe Ticket » ne devrait plus être octroyé qu’aux personnes en ordre de vaccination, et non plus aux détenteurs d’un test covid négatif, déclarera le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke dans l’émission « Op Slot », dont l’enregistrement doit être diffusé mardi soir sur Canvas, a dévoilé en matinée la VRT.