Les services télécoms toujours nettement plus chers en Belgique

Dans cette étude, l'IBPT compare les prix des services télécoms résidentiels disponibles en Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni.

Il en ressort que, quelle que soit la formule, "la Belgique se classe quasi systématiquement parmi les trois pays les moins bon marché parmi les six étudiés". Globalement, elle est plutôt compétitive en ce qui concerne les besoins mobiles de base, mais de plus en plus onéreuse par rapport à ses voisins à mesure que les besoins voix et data augmentent. La même tendance se confirme pour les offres groupées.