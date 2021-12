Transavia proposera quatre destinations au départ de Brussels Airport l'été prochain

A départ de Bruxelles, quatre vols par semaine sont prévus vers Ibiza et Faro, cinq à six vols vers Alicante par semaine et deux vols vers Heraklion. Un appareil Transavia sera stationné sur le tarmac de Bruxelles. Les vols pour la saison estivale débuteront le 22 juin 2022.

Par ailleurs, Transavia lance le 23 décembre prochain des vols vers Innsbruck au départ de Bruxelles.