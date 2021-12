Felice Mazzu heureux d’avoir reçu le Trophée Raymond Goethals 2021: «Il n’y a pas de ‘touche Mazzu’, c’est juste de l’humilité et du respect»

Ces superbes résultats ont permis au tacticien de recevoir le Trophée Raymond Goethals 2021. Après avoir reçu cette distinction pour la deuxième fois de sa carrière, Felice Mazzu s’est confié au micro de la RTBF. « Il va falloir que je pèse mes mots pour ne pas dire de bêtises, mais je suis très fier et content de l’avoir. Cela dit, j’aimerais que le sens soit plus collectif qu’individuel. Quand vous avez un prix comme celui-là et que vous gérez tout un ensemble de personnes, c’est un prix qui doit être projeté vers mon staff et mes joueurs. Mais aussi vers ma direction et les supporters, qui sont extraordinaires. »

Toutefois, quand il s’agit de dévoiler les secrets de sa réussite, le tacticien belge préfère garder le silence… « Il n’y a pas de touche Mazzu. J’essaye d’avoir beaucoup d’humilité et de respecter les gens avec qui je travaille. Pour le moment, ils me le rendent bien et je pense que c’est une clé importante. Toutefois, je pense que le Mazzu d’aujourd’hui est un peu moins naïf. À cette époque-là, c’est la première fois. Et quand c’est la première fois, vous découvrez des choses. Et puis dans la longueur du temps vous avez cette chance une deuxième fois donc vous avez un peu moins de naïveté, beaucoup plus de paramètres où je dois relativiser. Aujourd’hui, je suis très heureux mais ça ne changera pas la personne et ça ne fera pas changer ma vue sur le football. »