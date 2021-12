Gauthier d’Ydewalle: une certaine image de la littérature

Les compositions originales de Gauthier d’Ydewalle tentent d’approcher au plus près l’esprit, le thème, le style de différents ouvrages. Parmi ces livres, on trouve du Shakespeare, Emily Dickinson, Céline, Apollinaire et même la Bible. Pour chacun, il propose un traitement différent, une image soigneusement composée dont la photographie numérique est l’un des éléments au même titre que les couleurs, les lignes et les courbes, le graphisme…

N’ayant rien oublié de ses études de philosophie, il place son travail sous le signe de la Noosphère, concept philosophique remontant à Teilhard de Chardin que l’on pourrait traduire par « l’espace de la pensée humaine ». C’est dans celui-ci que surgissent ses compositions, d’une précision extrême. Il faut, pour y accéder pleinement, prendre le temps de se poser, d’observer, de décoder chaque élément.