Gand – Standard, Anderlecht – Courtrai…: tout ce qu’il faut savoir avant les quarts de finale de la Coupe de Belgique

Anderlecht et Bruges jeudi

Après le Topper de dimanche marqué par les insultes racistes à l’encontre de Vincent Kompany et de son staff, Anderlecht et le FC Bruges remonteront sur la pelouse jeudi. Le RSCA recevra Courtrai (18h45). Le Sporting qui s’était difficilement qualifié pour les quarts en sortant Seraing aux tirs au but, reste sur une bonne série en championnat (13/15) et tentera de rejoindre le dernier carré pour la deuxième année de suite face à un KVK qui était venu prendre un point au Lotto Park (1-1) le 21 novembre dernier.

Enfin, après avoir sorti Genk, tenant du titre, en 8es de finale, le FC Bruges recevra Oud-Heverlee Louvain (21h), une équipe que les Blauw en Zwart ont battue 1-4 la semaine dernière en championnat.

Après les quarts de finale de la Coupe, le foot belge retrouvera le chemin des stades dimanche pour la 21e journée de championnat, la dernière avant la trêve hivernale.