L’hiver le plus chaud

Il y a un an, à la même époque, les musées rouvraient frileusement, on réservait par bulles des visites minutées, tout en continuant à imprimer des « escape games » à faire à la maison ou des œuvres d’art à colorier, et tout en visionnant des heures et des heures de tutos pour occuper les enfants.

Les vidéos de confinement du Musée des Enfants, à Bruxelles – Episode 7 : La Crotte, le livre raconté, Episode 16 : Le secret d’un feutre noir, Episode 36 : atelier Couleurs au naturel sans oublier Radio relax, la radio de la relaxation… – sont d’ailleurs toujours disponibles sur le site.

Cet hiver, dès le 26 décembre, le musée ixellois annonce l’arrivée des elfes dans ses ateliers contes, bricolage, théâtre, construction et cuisine où… la foccacia de l’elfe sera au menu.