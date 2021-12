Coronavirus - Codeco: l'UCM demande de ne pas renforcer les restrictions

"Dans le contexte actuel, de nouvelles restrictions ne seraient pas comprises et leur effet serait désastreux sur le début de reprise économique et le moral de la population. La circulation du virus peut être limitée autrement. D'abord, il est clair que les gestes barrières et mesures de prudence ont été bien intégrés et sont globalement bien respectés. La plupart des gens se testent, limitent leurs contacts et évitent les risques. Les appels à la responsabilité ne sont pas vains", ajoute l'UCM.

Pour l'organisation d'indépendants, il faut encore accélérer la vaccination. "Le vaccin est la meilleure protection individuelle et collective contre le virus. Les autorités doivent envisager toutes les pistes pour le généraliser. L'enjeu est de sauver des vies et de permettre à chacun de vivre à nouveau libre", conclut l'UCM.