Tout l’art de « Comès et la guerre » décrypté à Piconrue Bastogne

Voici quelques années, la Fondation Roi Baudouin, qui a reçu toutes les planches originales de feu Didier Comès via ses sœurs et son frère, les a mises en dépôt au Musée En Piconrue, qui doit en assurer la gestion et mise en valeur. Un patrimoine graphique exceptionnel composé de 560 planches originales et d’un total de 1100 pièces avec des centaines de croquis. Le Musée a tout répertorié, avec une fiche d’identité pour chaque document. Si le musée exploite ces dessins in situ, il prête aussi des planches ailleurs, comme c’est ou ce fut le cas au Musée Bellevue à Bruxelles, au Mémorial de l’internement et de la déportation à Compiègne ou à l’expo « Sorcières » à l’ULB.