«Lettre de la City»: Adieu petites «anglaises»!

Goodbye, les petites « anglaises » ! L’association des producteurs de voitures made in England vient de sonner le glas de l’une des plus grandes réussites industrielle du royaume : le renouveau du secteur automobile. En effet, la production de véhicules a chuté de 40 % en octobre, soit son plus bas niveau depuis 1956 ! En cause, la pénurie de pièces détachées, en particulier les semi-conducteurs, la flambée des prix de l’énergie, le manque de main-d’œuvre et… le Brexit.