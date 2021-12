A Verviers, City Mall revoit sa copie dans le centre-ville

Au départ – mais on ne sait plus trop quand tout cela a commencé tant les délais sont interminables – ce devait être un centre commercial monolithique, traditionnel et fermé, avec une centaine de cellules et un peu de résidentiel. A l’arrivée, ce sera (du moins c’est ce qui est annoncé…) « un quartier ouvert privilégiant le logement, étoffé de services et de commerces adaptés à un centre-ville ».

Le communiqué du promoteur City Mall est clair. Ce qui l’est moins, voire pas du tout, porte sur les délais. Aucune mention n’est faite quant à un éventuel début des travaux, et encore moins quant à une fin.

C’est que le projet est en pleine discussion pour l’instant avec les édiles de la Ville de Verviers, dont on sait qu’ils avaient refusé le projet initial il y a plusieurs mois déjà.