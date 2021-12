Présidence de la Pro League: plusieurs dirigeants auraient demandé à Vincent Mannaert (FC Bruges) d’assurer la relève

Rassemblée de manière extraordinaire lundi, l’Assemblée générale de la Pro League a autorisé le Racing Genk à reporter ses rencontres prévues contre Malines (26 janvier) et à Oud-Heverlee Louvain (29 janvier). Vendredi, le club limbourgeois avait obtenu gain de cause auprès de la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) après que la Pro League avait refusé de modifier le calendrier des matches de janvier 2022. Une décision qui avait poussé l’AG de la Pro League à se réunir de manière extraordinaire et en visioconférence lundi. Quelques heures plus tôt, Peter Croonen, président de Genk, avait démissionné de son poste de président de la Pro League, expliquant que « l’écart était trop important » entre ses deux casquettes.

Le siège étant pour le moment vacant, plusieurs dirigeants de clubs auraient fait part de leur souhait de voir Vincent Mannaert prendre la relève. C’est en effet ce qu’annonce le quotidien néerlandophone Het Nieuwsblad. Vincent Mannaert n’est autre que le CEO du FC Bruges et serait en réflexion quant à la proposition. Un choix qui pourrait être étonnant puisque, pour rappel, il avait quitté lui-même le conseil d’administration de la Pro League en juillet 2020, lui qui s’est toujours affiché comme étant un sérieux partisan du projet de BeNeLeague. Affaire à suivre donc…