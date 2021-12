Les mises à jour des comptes de pension complémentaire disponibles sur mypension.be

Les nouvelles données montrent que 4,04 millions de personnes ont un dossier dans mypension.be/ma pension complémentaire, contre 3,94 millions de personnes en 2020, soit une augmentation de 2,4 %.

On constate également qu'il y a plus de 3,7 % de comptes en plus que l'année dernière (8,03 millions en 2021 contre 7,74 millions en 2020). Quant à la somme de toutes les réserves de pension, celle-ci est passée à 95,9 milliards d'euros, alors qu'elle était de 91,7 milliards en 2020 (soit une augmentation de près de 4,6 %).