A Atlanta, le «Buckxit» constituerait un dangereux précédent pour tous les Etats-Unis

Du point de vue de Bill White, Buckhead, le quartier le plus riche et le plus beau d’Atlanta, est devenu une « zone de guerre ». La criminalité a explosé, assure-t-il. Les cambriolages et les meurtres sont plus nombreux qu’avant. Les habitants ont constamment peur de se faire tirer dessus, que ce soit en faisant leurs courses, en faisant le plein ou encore en faisant leur jogging. Et la municipalité ne semble pas s’en préoccuper. « Il est donc temps que nous prenions les choses en main », estime Bill.