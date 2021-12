Carmen López et María José Blanco, du partage de syllabus à la surveillance de volcans aux Canaries

Il y a un peu plus de trente ans, deux jeunes candidates, géophysiciennes de formation, partageaient notes et syllabus afin d’obtenir une place à l’Institut géographique national espagnol (IGN). Leurs noms étaient Carmen López et María José Blanco. Elles sont aujourd’hui responsables de la surveillance du volcan de La Palma. Aucune des deux n’avait alors obtenu son concours : la session avait été déclarée invalide. Elles ont fini par entrer à l’IGN en 1990. « Nous nous sommes présentées deux fois. La première fois, ils nous avaient tous recalés », s’amuse María José, née à Madrid il y a 59 ans, qui dirige aujourd’hui le bureau de l’IGN aux Canaries. Son visage est l’un des plus connus de la télévision espagnole depuis trois mois. En effet, son rôle est de présenter, presque quotidiennement, le bulletin scientifique sur l’évolution de l’éruption du volcan de La Palma.