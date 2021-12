Philippe Clement réagit aux incidents racistes du Topper: «Ces personnes ne remettront plus un pied dans notre stade!»

Au lendemain du Topper, de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer les propos racistes tenus par les supporters brugeois envers Vincent Kompany et son staff.

Ce dimanche, la rencontre entre le Club de Bruges et Anderlecht a été entachée de propos racistes de certains supporters brugeois à l’encontre du staff anderlechtois. Dans son interview d’après-match, l’entraîneur des Mauves Vincent Kompany a déclaré avoir été traité de « singe brun » durant l’entièreté du match.

Ces nouveaux incidents racistes ont logiquement entraîné une vague de réactions dénonçant ces actes. À commencer par Romelu Lukaku, qui a appelé la Pro League à réagir. Et ce n’est pas le seul : Philippe Clement a également donné le fond de sa pensée, en condamnant fermement ces propos. « En tant que club de football, nous avons un grand rôle à jouer et nous devons montrer que tout le monde peut vivre ensemble. Ce qu’on a vu ce dimanche, ce n’est vraiment pas ce que je veux voir dans la vie. C’est scandaleux. Le club essaye maintenant de regarder les vidéos pour voir qui sont les responsables. Quand nous retrouverons ces personnes, ils ne remettront plus les pieds dans ce stade. »