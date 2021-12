Inondations: sauvé des eaux, le Bethléem verviétois entame sa lente résurrection

A l’interminable liste des sinistrés des inondations de juillet dans la vallée de la Vesdre, il faut ajouter Joseph, Marie et l’enfant Jésus, l’âne et le bœuf, mais aussi la méchante Marguerite, le cousin Gilet, Hérode et les Rois mages, une foule de paysans, un meunier dont le grain servira à préparer la « panade » du bébé, et on en passe. Tout ce petit monde compose le Bethléem verviétois : pas moins de deux cents personnages hérités du XIXe siècle, sans oublier les décors rustiques qui ont ravi des générations d’habitants de l’ancienne cité lainière.

Sous leurs voûtes de pierre, les marionnettes attendaient les fêtes de fin d’année pour reprendre vie dans les caves du Musée d’archéologie et de folklore de la rue des Raines, quand l’eau de la Vesdre a tout envahi, le 14 juillet dernier.